Naix a Lleida una app que avisa de primers auxilis

Alerta voluntaris en el moment en el qual es retira un desfibril·lador de la vitrina || Impulsada per l’empresa Cardionlive

Avisar voluntaris perquè puguin socórrer de forma immediata persones que necessiten de manera urgent primers auxilis mentre s’espera l’arribada dels serveis d’emergències. Amb aquesta comesa, l’empresa Cardionlive, instal·lada al Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida), ha creat una aplicació de mòbil que envia un missatge a tota la xarxa de cardiofollowers (col·laboradors que s’hagin descarregat l’aplicació) quan es retiri un desfibril·lador d’una vitrina, tant de la via pública com d’equipaments. D’aquesta manera, els que es trobin a prop del lloc en el qual s’ha produït l’emergència, podran anar-hi per prestar auxili mentre arriben els serveis mèdics. “Això suposarà un abans i un després en la mort sobtada. Si som capaços de generar una bona xarxa de voluntaris que atenguin de manera immediata aquestes situacions, la supervivència augmentarà de forma significativa”, explica Rafael Ramírez, cap executiu de Cardionlive.

Aquesta aplicació, que calculen que descarregaran més de dotze mil persones abans d’acabar l’any, està gestionada per un software que únicament assenyala aquells desfibril·ladors que es troben en bon estat. Actualment, l’empresa lleidatana treballa en la captació de cardiofollowers, per a la qual cosa ha contactat amb diferents universitats i ha començat a oferir-la tant a dins com fora d’Espanya.