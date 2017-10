Festes de Tardor de gamma extra

Històrica Diada Castellera amb un un 5 de 9 amb folre i un 9 de 8 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls || La Gran Nit del Foc, el Saló del Playmobil o la Mostra de Cervesa, altres plats forts

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Diada Castellera d’ahir a la plaça Paeria serà recordada com una de les millors, si no la millor, que s’han viscut a Lleida, amb construccions de gamma extra. Va ser gràcies a la memorable actuació de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, i els assistents van veure com descarregaven un 5 de 9 amb folre i un 9 de 8. Van completar la seua actuació amb el 4 de 9 amb folre i el pilar de 6. Per la seua banda, els Castellers de Lleida van fer una de les seues millors actuacions dels últims temps i van