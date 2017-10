Costers del Sió vinifica quatre tones de garnatxa i syrah en trull de pedra del segle XI

REDACCIÓ Actualitzada 05/10/2017 a les 17:50

El celler elaborarà 3.500 ampolles del Finca Sios 2017

© L'equip responsable del celler Costers del Sió al trull de pedra del segle XI. Alexandra Balaguer

El celler Costers del Sió ha iniciat aquest dijous la vinificació natural i espontània de 4.000 quilos de raïm garnatxa i syrah en un dels trulls de pedra del segle XI que van trobar i recuperar ara fa quatre anys. Els responsables del celler, els germans José María i Juan Porcioles, preveuen que d'aquesta anyada 2017 podran treure unes 3.500 ampolles del Finca Sios, que es va presentar l'any passat amb la seva primera anyada 2014.



Juan, responsable comercial del celler, considera "que la qualitat del raïm d'aquest 2017 ens ha permès tornar a fer el Finca Siós que ja es va vinificar el 2014 i 2015, però no el 2016". "La bona acollida d'aquest vi de fermentació espontània amb els llevats naturals de la pedra i l'ambient, ens ha recompensat l'esforç de la seva elaboració", puntualitza Juan.



Per la seva banda, José María, responsable de la producció agrària de la Finca Flix, considera que "l'elaboració d'un vi com el Finca Siós, en permet recuperar i conservar un patrimoni cultural com aquests trulls de pedra de l'Edat Mitjana".



Valvanera Martínez de Toda, l'enòloga del celler, ha elogiat el comportament de la Garnatxa i la Syrah en la finca i ha explicat que "el raïm fermentarà, a partir d'avui dijous, dia 5 d'octubre, durant uns sis dies a temperatura natural entre 25 i 27 graus als trulls de pedra. Una vegada finalitzi la fermentació a la pedra, el Finca Siós 2017 farà la fermentació malolàctica de forma espontània en dipòsits d'innox. Posteriorment entrarà en bótes de roure de 500 litres de segon ús entre 10 i 12 mesos, arrodonint-se un cop dins de la botella durant un període d'entre 6 i 12 mesos".