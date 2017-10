L'Aplequet reunirà 70 colles aquest diumenge

Festa de tardor als Camps Elisis

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (Fecoll) va comunicar ahir la decisió de no anul·lar l’Aplequet, la tradicional trobada de tardor als Camps Elisis, malgrat la conjuntura política. El seu president, Ferran Perdrix, va explicar que l’Aplequet se celebrarà diumenge, tal com estava previst. “Des de la Fecoll condemnem la violència que vam patir els ciutadans diumenge passat i creiem que l’esperit de convivència sana i integradora de l’Aplec ha d’imposar-se”, va afirmar. Segons Perdrix, és previst que l’Aplequet, que arriba aquest any a l’edició número 36, sigui el més multitudinari de la història, amb 70 colles i més de 3.500 participants (l’any passat s’hi van inscriure 66 colles en una edició de rècord).

La festa comptarà diumenge amb diverses activitats, entre concursos, un ball de vermut i animació infantil. A més, es duplicarà l’espai cobert amb un envelat. D’altra banda, Perdrix es va reunir ahir amb el regidor d’Urbanisme, Fèlix Larrossa, per parlar sobre l’ordenació dels Camps Elisis i la millora del terreny perquè totes les colles gaudeixin de les mateixes condicions en properes edicions de la festa.