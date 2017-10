Les Tardes de Ball compleixen 25 anys

Es van estrenar ahir a la Llotja amb desenes de participants i no al River Cafè, que les va acollir les últimes edicions || Se celebraran els propers dies 11, 19 i 26 d’octubre a les 17.30 hores

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Una de les activitats més populars i apreciades entre els jubilats, les Tardes de Ball, celebra aquest any el quart de segle i ho fa amb novetats significatives. Ahir va estrenar la primera entrega de la temporada i ho va fer a la Llotja –i no al River Cafè com en les últimes edicions, ja que aquest local va sortir a concurs i no està operatiu– i el mes d’octubre i no a l’abril. Desenes de parelles van acudir puntuals a les cinc de la tarda. L’esdeveniment va tenir lloc al Davall Espai Gastronòmic, un espai que no va ser