L’Ànima de Mollerussa se’n va a Israel

L’activista de Jerusalem Meir Margalit aposta per la mediació en el procés català i defensa l’autodeterminació || Defineix la distinció com “un gran honor” i la dedica als “pacifistes”

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

“No hauria d’haver succeït. El poble català no es mereix aquest tipus d’actituds.” Així ho va dir ahir l’activista social i polític de Jerusalem Meir Margalit, amb referència a les càrregues policials de l’1-O. Margalit va rebre el reconeixement Ànima Ciutat de Mollerussa que impulsa l’ajuntament i el Centre d’Iniciatives Solidàries Ángel Olaran. Margalit va remarcar que “encara que respecto el Govern espanyol, aquestes coses no haurien d’haver succeït. S’hauria hagut de buscar el diàleg abans de l’1-O i no arribar a la situació que s’ha arribat, que em recorda l’Argentina en els seus moments més difícils”.Malgrat tot, Margalit, d’origen