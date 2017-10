© El lleidatà Damià Barceló entra en el rànquing dels científics més citats del món

Segons un dels indicadors internacionals més rellevants per avaluar la repercussió dels treballs científics publicats.

Scopus

Scopus és la base de dades de sinopsis i citacions més gran de la literatura validada per experts, que es publica en revistes, llibres i congressos científics. Dins el panorama general de la producció mundial de recerca en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la medicina, les ciències socials i les arts i les humanitats, Scopus presenta eines intel·ligents per seguir, analitzar i visualitzar la recerca.

Sobre l'índex-h

L'índex-h quantifica la productivitat científica i l'impacte dels articles d'un investigador. L'índex fa un balanç entre el nombre de citacions que rep un investigador i el nombre de publicacions que ha realitzat al llarg de la seva carrera. Un investigador té un índex igual a h quan té més de h treballs que han rebut h citacions, i en canvi la resta de treballs tenen menys h. Així, en el cas de Damià Barceló, l'investigador compta amb un índex-h de 100 perquè té 100 publicacions i han rebut almenys 100 citacions cadascuna. La simplicitat i la facilitat per calcular l'índex-h ha fet que tingui una gran acceptació i s'estigui utilitzant en els sistemes d'avaluació de la recerca. Es pot aplicar tant a autors com a revistes, grups de científics, departaments, universitats o països.

, director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA), ha assolit el factor 100 de l'h-índex, establert per Scopus, la base de dades de sinopsis i citacions més gran del món, que analitza tots els llibres, revistes i publicacions de congressos de la producció mundial de recerca en els àmbits de la ciència, la tecnologia, la medicina, les ciències socials i les arts i les humanitats. Barceló apareix en 1.196 documents relacionats amb les recerques liderades per ell que, al seu torn, apareixen citades per 25.661 altres documents que sumen una xifra total de 47.603 citacions.En aquests moments al món hi ha 1360 investigadors amb un h-índex més gran de 100, entre ells destaca, per exemple, Stephen Hawking, amb un índex de 117., Damià Barceló es llicencia en Química per la Universitat de Barcelona (UB) el 1977 i es doctora en l'àrea de Química Analítica de la mateixa universitat l'any 1984. Actualment treballa com a professor d'investigació i sotsdirector de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) de Barcelona, que forma part del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Des del 2008 és director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) a Girona. Durant els anys 2010 i 2011 va ser professor visitant a la Universitat King Saud, Riyadh, Aràbia Saudita.