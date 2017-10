Els joves comencen a fumar als 14 anys i el consum és més gran en dones

El tabaquisme constitueix el principal problema de salut pública prevenible als països desenvolupats

, segons dades del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. En un comunicat, el departament que dirigeix Dolors Montserrat destaca que 3 de cada 10 estudiants d’entre 14 i 18 anys -el 31,4 per cent- reconeixen haver fumat tabac l’últim any i són més les noies que fumen en aquesta franja d’edat -el 33,2 per cent- que els nois -29,6 per cent.Per prevenir l’inici del consum, el Ministeri de Sanitat ha llançat aquest dilluns la campanya "Sou la generació dels reptes, i l’única que pot acabar amb el tabac" #NonSmokingChallenge, que busca fomentar una imatge positiva allunyada del consum de tabac i eliminar falsos mites o creences associades al seu consum. A més, juntament amb la campanya es llança també el web www.nonsmokingchallenge.com , en el qual els joves podran comprovar els beneficis de deixar de fumar al llarg del temps. "Ells són la generació del futur i fumar els marca per a tota la vida, ja que com abans es comença a fumar, abans es contreu un risc més important de malalties oncològiques, cardiovasculars o respiratòries, entre d’altres", adverteix el comunicat.El tabaquisme constitueix el principal problema de salut pública prevenible als països desenvolupats i és la primera causa de mortalitat i morbiditat evitable. La campanya planteja als joves el repte d’acabar amb el tabac i els anima amb el missatge: "Sou la generació dels reptes. Per això sou la generació que pot acabar amb el tabac" en una campanya que estarà en mitjans digitals i en xarxes socials des d’avui i fins el 22 del mateix mes., amb una taxa de mortalitat ajustada per edat de 123,9 morts per 100.000 habitants.La prevalença del consum de tabac a Espanya és elevada, amb un 25 per cent de fumadors actuals (diaris i ocasionals) de 15 i més anys i major en homes (30,4 per cent) que en dones (20,5 per cent). Entre els beneficis d’abandonar aquest hàbit, el Ministeri subratlla queA les 6 setmanes millora la capacitat pulmonar i la pell recupera l’elasticitat i brillantor natural que havia perdut, mentre que als tres mesos es recupera per complet l’olfacte i el gust i es redueix la irritació de coll. A més, Sanitat subratlla, d’uns 100 euros mensuals de mitjana.