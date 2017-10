Prevenció contra la malària

La Unitat de Medicina Tropical de l’Arnau atén uns vint casos a l’any, la majoria lleus, d’infeccions contretes a l’Àfrica || Recomanen medicar-se si es viatja als països afectats

La Unitat de Medicina Tropical de l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida atén cada any una vintena de casos de persones afectades per la malària, una infecció causada per un paràsit que es transmet a través de la picada d’un mosquit. Tots els contagis tractats a l’Arnau provenen d’altres països, la majoria africans, són lleus i es tracten amb antibiòtics. Així ho va explicar ahir María Ramírez Hidalgo, facultatiu especialista de la Unitat de Medicina Tropical de l’Arnau, que va afegir que el nombre de casos ha anat en augment en els últims anys a causa de la immigració. “La