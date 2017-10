Un veí d'Ohio replica al seu jardí un transport cuirassat d'Star Wars

EFE Actualitzada 18/10/2017 a les 11:04

La figura té una altura de dos pisos

Un veí de Parma, a l’estat d’Ohio (EUA), va construir una replica de dos pisos d’altura d’una unitat de transport cuirassat tot terreny com les que apareixien als combats a la neu de "L’imperi contraataca (1980)" la segona pel·lícula de la saga d’"Star Wars".



La rèplica de quatre potes que va realitzar Nick Meyer per decorar el jardí frontal de casa seua per a la pròxima celebració de Haloween s’ha convertit en una sensació a la ciutat nord-americana i a les xarxes socials. Meyer va realitzar el seu AT-AT, com se’ls denomina en l’argot per a experts d’"Star Wars", amb escuma de poliuretà, fusta i barrils de plàstic, en un treball que li ha portat mesos i que va començar l’abril passat recollint material. Amb tot aquest material, va iniciar un "projecte de cap de setmana", tal com va comentar el mitjà Cleveland.com, que ha arribat a mesurar el mateix que la seua casa de dos pisos. Meyer va assegurar que li agraden les pel·lícules de la saga creada per George Lucas, però no es considera un fanàtic d’aquestes històries galàctiques.



La pròxima entrega de l’univers d’"Star Wars Star Wars: Episodi VIII: Els últims Jedi", protagonitzada per Daisy Ridley i Mark Hamill, arribarà als cinemes el proper 15 de desembre.