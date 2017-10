© Tres dies d'octubre

© CAPPONT. Escenes de tensió al CAP, que va ser desallotjat per la força per part de la Policia Nacional.

Fa quaranta anys els professionals dels mitjans de comunicació tenien el monopoli gràfic dels esdeveniments més importants del país. Allò que no sortia als diaris no havia existit i si no hi havia un fotoperiodista a primera línia gairebé era impossible que quedés constància de res. Els telèfons mòbils, però, van treure fum el diumenge 1 d’octubre i el món va saber què estava passant a Catalunya.



Els fotògrafs de SEGRE van ser testimonis d’excepció i van seguir tota la jornada electoral: des de l’obertura dels col·legis a la matinada fins al seu tancament i el recompte de vots. Van cobrir les càrregues policials, les manifestacions espontànies del dilluns i la vaga nacional del dimarts dia 3. Tres dies inoblidables per a tots aquells que no van quedar-se a casa i van voler participar de la història d’aquest país en primera persona.



