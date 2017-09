© Venda a través de Twiter

Si són dels que utilitzen la plataforma social Twitter han de saber que en breu podran comprar-hi productes. No, no es tracta d’un nou servei de la marca de l’ocell, sinó que avui els parlem d’una innovació que ha desenvolupat l’empresa espanyola Hawkers, especialitzada en ulleres de sol. Aquest servei utilitzarà el que s’anomenen bots d’autoresposta, per tal de preveure què vol l’usuari i començar un procés de filtratge de missatges que pugui acabar, finalment, amb la venda de productes via Twitter.

Per entendre això hem de parar-nos un moment a explicar-los el concepte de bot, abreviació de robot. En els darrers anys aquest concepte ha agafat embranzida pels avenços en intel·ligència artificial que han aconseguit que una màquina pugui contestar-nos segons les preguntes que li fem. Els deuen sonar Siri o Cortana, els assistents personals d’Apple i Microsoft. O la pel·lícula Her, basada en la relació d’un humà i un robot assistent personal. Es tracta, per entendre’ns, d’automatitzacions programades per entendre comportaments i missatges dels usuaris. Per exemple, per dir-nos el temps, Siri o Cortana utilitzen algoritmes que entenen i preveuen les paraules temps, temperatura, clima o calor. Si ara posen un algoritme al darrere d’un altre podrien arribar a crear una conversa. Si aquesta conversa la posen en un embut –o funnel –, com se sol dir en termes de màrqueting, aniran derivant la conversa cap a un punt resultant final.

I això és el que ha aconseguit Hawkers. Els usuaris podran, via robots en missatge directe de Twitter, reportar incidències, sol·licitar informació, demanar models, imatges, catàlegs o altres recursos i, com hem dit, fins i tot acabar en una passarel·la de compra.

Per a Hawkers es converteix en una simplificació del procés de compra, adaptat a les necessitats d’alguns usuaris i amb molts menys recursos.

Si volen investigar sobre els bots, poden descarregar-se Telegram i jugar amb les opcions que ens ofereix. O utilitzar l’eina IFTTT, de la qual els vam parlar fa molts números enrere.