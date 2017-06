El PSC de Lleida denuncia davant dels Mossos l'atac vandàlic a la seua seu

El primer secretari de la Federació del PSC de Lleida, Pirineu i Aran, Òscar Ordeig, ha afirmat que “no ens poden donar lliçons de democràcia els que volen imposar el seu ideari amb vandalisme”

La Federació del PSC de les Comarques de Lleida, Pirineu i Aran ha denunciat davant dels Mossos d’Esquadra l’atac vandàlic patit durant la matinada d’aquest dijous a la seu del partit a Lleida , amb escrits relacionats amb el procés independentista i ous amb pintura a la façana de l’edifici.El primer secretari de la Federació, Òscar Ordeig, ha lamentat “les coaccions i les faltes de respecte cap a les persones que pensen diferent. Tots els debats i les posicions polítiques sobre el referèndum i altres qüestions s’han de respectar i s’han d’entendre”.En aquest sentit, Ordeig ha afirmat que “ja estem cansat de l’escalada de tensió que no ens porta enlloc més que a viure situacions com aquesta que, a més, es repeteix ja massa sovint” i ha afegit que “no ens poden donar lliçons de democràcia els que volen imposar el seu ideari fent ús del vandalisme”.Òscar Ordeig ha recordat que “no és la primera vegada que patim aquest tipus d’atacs i que els nostres càrrecs han de suportar amenaces i coaccions per defensar el diàleg, la democràcia i l’entesa com a via de solució a l’encaix de Catalunya amb Espanya”. El dirigent socialista ha fet una crida a que “caldria que els alts càrrecs, tant al Govern de Catalunya com al d’Espanya comencin a parlar i a contribuir a baixar els ànims enlloc de llençar més llenya al foc amb la unilateralitat dels uns i l’immobilisme dels altres”.Per la seua banda, el President del PSC i alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha dit que “lamentem els atacs que patim seus de partits polítics que defensem la legalitat i que volem diàleg, pacte i un referèndum dintre del marc legal; les pintades que alguns grups fan als partits que defensem aquesta posició demostren que la democràcia i l’estat de dret no són el seu fort”.