Els estudiants de rendes baixes pagaran només un 20% de la matrícula dels estudis de grau

L’estalvi respecte al curs passat oscil·la entre els 712 i els 452 euros

Graus fins a 712 euros més barats

Màsters amb tarifació social

Els estudiants dels trams de renda més baixos pagaran només un 20% del preu de la matrícula dels estudis de grau. Així ho recull el decret de preus públics universitaris per al curs 2017-2018, d’acord amb la proposta presentada aquest dijous pel Govern a la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC).Concretament, el nou decret aplicarà una nova reducció del 30%, que se suma a la bonificació ja existent. Concretament, el nou decret de preus estableix una rebaixa total del cost que assumeixen els estudiants del 80% per a les rendes del tram 1, i del 70% per a les rendes del tram 2 del sistema de tarifació social.El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha posat en valor que el nou decret de preus per al pròxim curs “millora el sistema de tarifació social ja que el nou marge pressupostari s’ha posat al servei de les rendes desfavorables”.Gràcies a la nova rebaixa del 30% proposada pel Govern, els estudiants dels trams 1 i 2 de renda s’estalviaran en el cas d’un curs de grau estàndard de 60 crèdits una quantitat d’entre 452 i 712 euros a l’any en funció del coeficient d’estructura docent del títolAixí un estudi de coeficient A –com ara Dret o Turisme- costarà un total de 303 euros per a un estudiant que se situï en el tram 1 de renda, i 455 euros si pertany al tram 2. En el cas del coeficient B (Comunicació Audiovisual, Psicologia...), el curs sencer serà de 429 euros per al tram 1 i de 645 euros per al tram 2. Per últim, els estudiants amb rendes de tram 1 pagaran 475 euros per un grau de coeficient C (Medicina o Ciències Biomèdiques), mentre que per als estudiants del tram 2 el preu serà de 712 euros, tant com s’estalvien respecte al curs passat.Amb aquesta nova rebaixa del 30% per als trams més baixos, els estudiants del tram 1 només pagaran un 5% del cost total dels estudis. Mentre que per als estudiants del tram 2, el cost dels estudis que assumeixen se situa en el 7,5%. De mitjana, els estudiants catalans paguen el 19% del cost total dels estudis universitaris, el 81% restant l’assumeix l’administració.Pel que fa al cost de la resta de trams dels estudis de grau, la Junta del CIC ha ratificat la proposta del Govern que contempla que per cinquè curs consecutiu no s’apliqui cap actualització per l’increment del cost de la vida al preu dels crèdits. Així, el preu per crèdit de la resta de trams de renda –del 3 al 5– es mantenen igual que en anys anteriors. També els preus màxims dels crèdits matriculats per primera vegada, que assumeixen el fins al 25% del cost total dels estudis també els mateixos.Pel que fa als estudiants del tram 0 de renda, que correspon als becaris de règim general, continuaran tenint la gratuïtat total dels estudis de grau.L’altra gran novetat del decret de preus per al curs 2017-2018 és la implantació progressiva per primer cop del sistema de tarifació social en els màsters habilitadors per a l’exercici de professions regulades. Per als estudiants amb nivell de renda situat al tram 1, el descompte es fixa en el 25% del preu del crèdit del màster. Per al tram 2, és del 20%; per al tram 3, del 15%; per al tram 4 del 10%, i, finalment, per al tram 5 del 5%.Això permetrà als estudiants de les universitats públiques beneficiar-se de rebaixes que aniran entre els 124 i els 617 euros per a cursos estàndard de 60 crèdit.En el cas dels màsters que no habiliten per a l’exercici d’activitats professionals regulades, continua l’opció que habilita als Consells Socials a aplicar una rebaixa de fins a un 30% sobre el preu del crèdit.