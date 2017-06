Mobles a mida per a escoles bressol

© Els alumnes de l’IMO fabriquen aquests dies mobles per a les escoles bressol.

Una dotzena d’alumnes de l’àrea d’inclusió social de l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) construeixen aquests dies mobiliari per a les escoles bressol municipals. Fabriquen fonamentalment tanques, estructures que serviran per acollir jardins verticals i testos. Aquest taller formatiu s’emmarca en el projecte Empodera’t de la Paeria, centrat en la intervenció social amb les persones sense sostre.

El regidor de Serveis Socials, Xavier Rodamilans, va visitar ahir els alumnes i va lloar el projecte, del qual va destacar el seu benefici bidireccional, ja que funciona com a element motivador per als auxiliars de fusteria en formació i els productes acabats es donen a les escoles bressol de Gardeny, la Bordeta i El Rellotge. L’any passat, van fabricar mobles per a habitatges destinats a acollir persones sense sostre.