Final de Ramadà multitudinari

Oració conjunta de prop de 4.000 musulmans en el Palau de Vidre dels Camps Elisis per celebrar el final del mes sant islàmic

Prop de 4.000 musulmans han atapeït aquest matí el Palau de Vidre dels Camps Elisis de Lleida per celebrar amb una oració conjunta el final del Ramadà, el mes sant islàmic en què no poden menjar, beure ni tenir relacions sexuals fins que es pon el sol. Ha estat fins i tot més ple que en anys anteriors pel fet de caure diumenge, de manera que han vingut moltes persones de poblacions de fora de la capital, al no haver d’anar a treballar, argumenta Abdellatif Láatabi, portaveu de la comunitat islàmica. Diverses persones abillades amb armilles reflectores instaven els musulmans a entrar i sortir amb rapidesa, per no formar aglomeracions, i durant el rés, dirigit per l’imam Rachid Tisait, al Palau de Vidre no cabia ni una agulla. Com és habitual, les dones estaven separades dels homes i situades al final del pavelló.

Els musulmans resen en el Palau de Vidre des de 2012, després que la Paeria clausurés per excés d’aforament la mesquita del carrer Nord, i paguen un lloguer mensual a Fira de Lleida. Láatabi assegura que continuen buscant un local "definitiu" on ubicar la seua mesquita, però de moment totes les opcions que han presentat a l’ajuntament han quedat descartades per no complir la normativa. Respecte als últims atemptats protagonitzats per persones en nom de l’Islam, remarca que no es tracta de veritables musulmans ja que, subratlla, aquesta religió no avala la violència.