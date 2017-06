La Paeria tindrà més de mig miler de baixes per jubilació fins al 2030 que haurà de cobrir

Són els que ara superen els cinquanta anys i bona part ostenta els càrrecs de més responsabilitat || L’ajuntament impulsarà un pla de transició que inclogui la transmissió de coneixement

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria haurà de renovar en un període de poc més d’una dècada prop de la meitat de la plantilla a causa de les jubilacions. Un informe elaborat per l’àrea de recursos humans indica que actualment hi ha un total de 516 empleats de més de 50 anys que es jubilaran des d’ara fins poc després del 2030. Els primers, que ho faran de forma progressiva, seran 110 que tenen entre 61 i 65 anys; posteriorment arribarà el torn per a 174 que tenen entre 56 i 60 anys; i finalment 232 més que ara tenen entre 50 i 55.A