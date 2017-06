Ilnet demana prorrogar la concessió de la recollida de brossa a la capital

Acaba el març del 2018, i la Paeria estudia si acceptar o convocar un altre concurs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ilnet ha presentat una sol·licitud a l’ajuntament de Lleida per demanar la pròrroga de la concessió del servei de recollida d’escombraries i neteja de la ciutat, el contracte anual més gran del consistori, la vigència del qual acaba el març del 2018.El contracte preveu que la pròrroga pugui fer-se any a any o per un període més llarg, amb un límit de vuit exercicis. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Fèlix Larrosa, van explicar que encara no han pres una decisió sobre si es farà una nova pròrroga del contracte, que ja es va prolongar per