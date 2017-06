Fins a dos mesos d'espera per renovar el DNI a Lleida

Actualitzada 27/06/2017 a les 18:43

CCOO de Catalunya exigeix que es cobreixin els més de 1.200 llocs vacants a les oficines d’expedició del document

© L'oficina de renovació del DNI i el passaport a Lleida. SEGRE

El sindicat CCOO ha denunciat que, gairebé dos anys després d’iniciar-se el col·lapse que pateixen les oficines d'expedició de DNI i passaports, la situació segueix igual i fins i tot pitjor. En aquest sentit, el sindicat critica que actualment la cita prèvia a Lleida es troba a 28 d’agost.



El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciava al Congrés dels Diputats que aquest col·lapse es devia a problemes conjunturals i circumstàncies excepcionals. Per al sindicat, el ministre "falta a la veritat i enganya a la ciutadania".

Així mateix, el director general de la Policia va anunciar que abans de l'inici de l'estiu s'incorporarien funcionaris a les oficines d'expedició del DNI. "Aquests reforços no solament no han arribat, sinó que quan ho facin seran tan pocs treballadors que no permetran sortir de l'embús”, afirmen des del sindicat.



Per a CCOO, estem davant d’un escenari descoratjador per a la ciutadania, en l'època de més demanda de l'any i amb al voltant del 70% de les 289 oficines d'expedició de documentació en situació tècnica de “saturació”. Per aquest motiu, el sindicat exigeix al ministeri d’Interior que cobreixi els més de 1.200 llocs vacants a les oficines.