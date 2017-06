L'operari que es va precipitar des d'un setè pis segueix a l'UCI

L’operari que va salvar la vida dilluns passat després de precipitar-se des de set pisos a Balmes continuava aquest dimarts ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’hosptial Arnau de Vilanova en estat greu.



L’home, de 55 anys, va caure des d’una altura de set pisos pel forat d’un muntacàrregues per causes que es desconeixen i que s’estan investigant (vegeu SEGRE d’aquest dimarts).

Els fets van tenir lloc a les nou del matí en un edifici en obres situat en el número 21 del carrer Balmes. El ferit va perdre el coneixement i va ser traslladat en ambulància a l’Arnau, on segons fonts hospitalàries ahir continuava ingressat a l’UCI en estat greu.



Fins al lloc de l’accident es van desplaçar una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), quatre dotacions dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers i diverses patrulles de la Guàrdia Urbana.



Per la seua part, la policia autonòmica va obrir una investigació per aclarir les causes de la caiguda i per determinar si les mesures de seguretat eren les apropiades.