Les cinc famílies del campament de Cappont, en pisos d’aquí a un any

Generalitat i Paeria contractaran més educadors i preveuen més vivendes socials

La Generalitat i la Paeria, amb la col·laboració de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic), confien que l’estiu vinent ja no quedarà cap família vivint a l’assentament de Cappont, darrere de l’antic hotel Ilerda, en el qual actualment habiten cinc famílies. Per fer-ho possible, totes dos administracions intensificaran el pla transversal d’inserció social a partir del setembre per reallotjar aquestes cinc famílies gitanes en pisos socials i fer-los un seguiment exhaustiu per garantir-ne la plena integració en la vida comunitària. El projecte també preveu la intervenció a unes altres setze famílies que havien viscut en barraques del campament i