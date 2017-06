Més de 400 firmes contra el rebuig de la UdL al Pacte pel Referèndum

Actualitzada 29/06/2017 a les 09:31

© La reunió del consell de govern del passat dia 15. Segre

El manifest contra la negativa del consell de govern de la Universitat de Lleida a adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum tenia ahir al matí tres-centes firmes de suport de professors, personal d’administració i serveis (PAS) i estudiants, i a la tarda ja havien superat les quatre-centes adhesions. Els impulsors consideren que es tracta d’una decisió transcendent en la qual hauria de participar tota la comunitat universitària, per la qual cosa proposen organitzar una consulta a través del Campus Virtual per poder votar a favor d’adherir-se al pacte, posicionar-s’hi en contra o si es considera que la UdL s’hauria de mantenir al marge d’aquesta qüestió. El manifest està penjat a la xarxa interna de la universitat i també es pot trobar a les xarxes socials. Elsimpulsors no han decidit encara fins quan recolliran adhesions i quin dia les faran arribar al rector.