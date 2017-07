La Paeria aprova, amb el ‘no’ del PP, retirar medalles a persones vinculades al franquisme

L’edil Dolors López va dir que “el seu únic delicte va ser dedicar-se a la política en un moment en el qual hi havia dictadura i havien d’acatar-la” || PSC, Cs i PP rebutgen declarar-les no grates a l’haver mort

L’endemà del suport unànime al Parlament a la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, la moció de la Crida per retirar els honors i distincions a deu persones vinculades a la dictadura va ser aprovada ahir a la Paeria per tots els grups menys el PP, que va votar-hi en contra. No obstant, declarar-les persones no grates no va prosperar pel vot contrari del PSC, Cs i el PP, amb l’argument que ja van morir, i l’abstenció del PDeCAT. Dos d’aquestes persones són els exalcaldes Casimiro Sangenís i Francisco Pons, i l’alcalde, Àngel Ros, va valorar la seua tasca per recuperar el Morera al Roser (el primer) i crear les Basses, el polígon El Segre i l’estació d’autobusos (el segon), encara que va subratllar el suport del seu grup a retirar els honors als deu. Dolors López va considerar que “el seu únic delicte va ser dedicar-se a la política en un moment en el qual hi havia dictadura i havien d’acatar-la”, una afirmació que la Crida va veure “intolerable”. Cs va dir que aquestes persones “es van significar amb el règim i no se’n van penedir”, el PDeCAT creu que “els que van acatar el cop d’estat feixista no tenen dret a conservar aquests honors”, ERC vol eliminar tots els “vestigis franquistes” i el Comú veu “increïble” que encara en quedin. D’altra banda, el tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va dir que han demanat a la comissió tècnica de Patrimoni un informe sobre l’estat dels nínxols de Santa Cecília i el projecte d’enderrocar-los perquè el valori el consell de Patrimoni, que es reunirà el 20 de juliol i ha d’emetre un altre informe. PDeCAT, ERC, Crida, PP i Comú van demanar més temps perquè el 26 de juliol acaba el termini per presentar al·legacions i Larrosa va dir que no prendran una decisió (demolir-los o no) fins a conèixer els informes. En un altre ordre, Ros va dir que convidaran a la Paeria a explicar-se l’expert que diu que les led de Lleida contaminen i un altre que les avala.

Lleida

L’última modificació requerida per la Generalitat per reajustar el traçat del vial Víctor Torres cap a la futura zona comercial i residencial de Torre Salses (SUR 42) va ser aprovada amb els vots del PSC, Cs i el PP. El PDeCAT, ERC, la Crida i el Comú van defensar el vial, però van votar-hi en contra al creure que s’afavoreix l’interès del promotor comercial. El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va dir que la Generalitat posa constants traves al projecte, va defensar que és “d’interès públic” i va dir que reduirà un 15% el trànsit de Miquel Batllori, assumirà 21.600 vehicles diaris i donarà servei a 55.000 persones. També va negar acusacions d’incomplir la llei. Toni Postius (PDeCAT) considera que es fa un “vestit a mida” al promotor comercial de Torre Salses amb la requalificació de terrenys i no fent-li pagar tot el vial. Josep Maria Baiget (ERC) va afirmar que aquesta àrea comercial “emmurallarà la ciutat” i va apostar per impulsar el pla de l’estació “amb un mix comercial cohesionat amb l’Eix”. Larrosa va replicar que hi ha formats comercials que no caben a la ciutat. Pau Juvillà (Crida) va proposar definir el model comercial abans d’impulsar el vial i Sergi Talamonte (Comú) creu que no es compleixen tots els requeriments.

Al final assumeix homologar el pla de seguretat de The Hill i Biloba

La Paeria homologarà aquest mes els plans de seguretat de les discoteques The Hill i Biloba “perquè així ho diu el director general”, segons va indicar l’edil Sara Mestres en resposta al PDeCAT. Paeria i Generalitat discrepen sobre quina administració és la competent i Mestres va dir que, encara que els homologaran, mantenen el contenciós que van interposar, al creure que li correspon al Govern. D’altra banda,va prosperar per unanimitat la moció d’Enbiciperlleida-BACC per promoure l’ús de la bicicleta. Larrosa va anunciar que aquest estiu reformaran el pont de la Universitat per incloure un carril bici, refaran el d’Estudi General i l’incorporaran a l’avinguda Catalunya.