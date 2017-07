Bon temps i descomptes atractius animen aquest diumenge de rebaixes

El sector confia a incrementar vendes fins un 5%

El bon temps sense color asfixiant i els descomptes atractius han animat aquest diumenge a molts lleidatans a atansar-se a les botigues per aprofitar l’inici de les rebaixes. Encara que ja no existeix un període fix per tal fer els descomptes al final de campanya, la majoria dels establiments han optat per iniciar-les entre divendres i dissabte.

Els dos primers dies es han saladat amb un balanç, en general, positiu per als establiments i els comerciants confien a poder utilitzar el mateix qualificatiu quan abaixbain la persiana aquest diumenge. En les primeres hores de la jornada festiva i comercial, l’afluència als establiments, en especial de roba i complements, està sent constant.

El sector confia a remuntar vendes en aquest període de rebaixes. En concret, la patronal lleidatana Fecom calcula que les vendes poden augmentar entre un 2 i un 5%.

Tot això, en un moment d’incertesa sobre el futur de la legislació de les rebaixes. La normativa espanyola ha desterrat períodes fixos, la qual cosa permet que els establiments decideixin quan fer-les. El petit comerç considera que d’aquesta manera s’afavoreix a les grans cadenes en detriment dels seus negocis. La llei catalana, que en aquests moments es troba en tràmit, només recomanarà períodes, la qual cosa afavorirà la generalització dels descomptes.