La Bordeta demana netejar voreres i solars del barri

L’associació de veïns de la Bordeta va manifestar ahir que ha demanat en reiterades ocasions a la Paeria netejar voreres i solars del barri, “on fa temps que no s’actua i alguns acumulen una gran quantitat d’herbes seques”, va assenyalar la presidenta, Mari Carmen Guerrero. En concret, reclamen actuar a la zona pròxima al camp de futbol, en un solar ubicat al carrer Torrelameu (cantonada amb carrer Palauet) i en solars pròxims a l’avinguda Garrigues, on en alguns trams “les males herbes i els arbustos arriben a colar-se pel seient i el suport dels bancs per asseure’s del carrer”. També demanen arreglar i netejar l’àrea annexa a la pista del centre cívic.

D’altra banda, Guerrero va indicar que els veïns temen que els intents d’okupacions il·legals s’incrementin durant els mesos d’estiu, coincidint amb les vacances.