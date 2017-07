Premi d’innovació per a un projecte d’Ilerna

Inicia les obres de la seu a la Palma

© Una excavadora treballant al solar de la Palma on Ilerna construeix la nova seu.

El centre de Formació Profesional Ilerna ha resultat guanyador del premi al millor projecte d’innovació del programa d’Ensenyament Innovafp, pel projecte Simulació dels circuits del dolor en un cos humà, elaborat en col·laboració amb la facultat d’Infermeria i Fisioteràpia de la UdL i la Càtedra Asisa Gesec. Van participar-hi cinquanta-un alumnes dels cicles de videojòquei i so i d’animació 3D i jocs i entorns interactius. En el projecte plantegen una plataforma online per facilitar la comunicació entre metge i pacient i crear recursos audiovisuals en 3D que permeten visualitzar, d’una manera intuïtiva, els canals del dolor del cos. Ilerna va compartir el primer premi ex aequo amb un altre projecte de l’Institut de l’Ebre, de Tortosa.

D’altra banda, Ilerna ja ha iniciat les prospeccions i els treballs topogràfics previs a la construcció de la nova seu al solar dels números 31-33 del carrer la Palma, un dels més grans del Barri Antic. Preveu invertir 4 milions en un edifici de 4.000 m² que estarà llest per al curs 2018-2019 i que acollirà la formació presencial que ara imparteix a diversos locals de la ciutat.