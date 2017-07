Detingut per agredir la seua parella i dos persones que van intentar defensar-la a Lleida

05/07/2017

L’home que volia aturar l’agressor va haver de ser traslladat a l’Arnau de Vilanova

© Policia a la plaça Noguerola de Lleida en una imatge d'arxiu. SEGRE

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir la matinada d’aquest dimecres un home de 36 anys, de nacionalitat espanyola i veí de la ciutat, per presumptes delictes de violència de gènere i de lesions.



Els fets van passar quan faltaven pocs minuts per a la una de la matinada. Segons ha explicat la policia local, una patrulla va acudir a la plaça Noguerola després de rebre diversos avisos d’una baralla i d’un home que havia trencat els vidres de l’entrada d’un portal. Un cop al lloc, els agents van veure com un individu donava puntades de peu a un home estès al terra i com dos dones intentaven aturar-lo, moment en què l’agressor va donar un cop a la cara a una de les dones. Acte seguit, els agents van reduir l’agressor.



Segons els testimonis, el detingut havia trencat el vidre de l’entrada d’un immoble pròxim, havia agredit la seva parella i quan l’altra dona i l’home havien intervingut per evitar-lo també els havia agredit a ells.



Els serveis sanitaris van atendre l’home agredit i el van traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova.