Es disparen un 41% els casos al jutjat de Violència sobre la Dona

El president de l’Audiència mostra preocupació i n’estudiarà els motius || Cinc jutges van passar per un jutjat de Balaguer el 2016, on un només hi va ser 22 dies

El jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida va ingressar l’any passat un total de 1.293 assumptes penals, la qual cosa suposa un increment del 41% respecte a l’any 2015, quan en va registrar 917. “És un augment que ens preocupa, per la qual cosa serà objecte d’estudi perquè en desconeixem els motius”, va explicar ahir el president de l’Audiència Provincial de Lleida, Francesc Segura, durant la presentació de la Memòria Anual dels jutjats lleidatans. Els 1.293 casos són una xifra que està per sobre de la mitjana registrada als jutjats de Catalunya (1.052) i d’Espanya (1.236).

Un altre dels jutjats que suporten un càrrega de treball que ultrapassa la seua capacitat és el de Família, que l’any passat va assolir els 2.470 procediments, 320 més que el 2015, amb un augment gradual des del 2011, quan van ser 1.542. Segura va apuntar que “la creació d’un segon jutjat de Família és imprescindible. No només falta un jutge sinó tota l’estructura que hi ha darrere”. La crisi econòmica explica aquest augment perquè s’han registrat més divorcis i s’han sol·licitat centenars de modificacions a les pensions alimentàries de pares separats, principalment a la baixa, al·legant que no poden assumir-les perquè han baixat els seus ingressos.

Una altra de les preocupacions és l’elevada mobilitat dels jutges de Balaguer, Cervera, Tremp i Vielha, la qual cosa provoca un retard en els procediments. La situació més greu es dóna als jutjats de la capital de la Noguera, “el funcionament diari dels quals”, segons consta a la Memòria, “va continuar sent lent, desorganitzat i defectuós”. Així, pel jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer, per exemple, l’últim any hi han passat cinc jutges, i un va estar-hi només 22 dies. “És una cosa insòlita, mai no ens havia passat”, van explicar ahir Segura i el jutge degà, Eduardo Enrech. El president de l’Audiència espera que les obres al Canyeret, que comporten la creació de noves sales, finalitzin enguany.