Carrefour obrirà el 2020 un híper, 100 botigues, restaurants i cines a l’Ll-11

Tindrà 55.000 m², preveu una inversió de 180 milions i crearà 5.000 llocs de treball

Carrefour preveu obrir a finals del 2020, en uns terrenys de la seua propietat al costat de l’Ll-11 (davant de l’antic hotel Ilerda), un hipermercat de 8.000 m², un centenar de botigues, establiments de restauració i cines, amb una plaça per a concerts. La inversió serà de 180 milions i crearà 5.000 llocs de treball, 2.000 dels quals només en la construcció.

Carrefour Property vol obrir a finals del 2020 el seu gran projecte comercial i de lleure de 55.000 m² en uns terrenys de la seua propietat al costat de l’Ll-11. Constarà d’un hipermercat Carrefour de 8.000 m² (s’afegirà al del passeig de Ronda, obert el 1981), cent establiments comercials i de restauració, cines, 2.500 places de pàrquing, zones verdes, àrea infantil i una plaça per a concerts. Suposarà una inversió de 180 milions (comptant la de Carrefour i la dels operadors) i la creació de 5.000 llocs de treball directes i indirectes, tenint en compte els 2.000 de la fase de construcció. Aquests llocs de treball serviran per augmentar un 2,8% la taxa d’ocupació de Lleida.

Carrefour espera iniciar les obres a començaments del 2019. Abans, confia que el ple de la Paeria del setembre aprovi el pla director urbanístic que modifica l’àrea residencial estratègica; després, constituirà una junta de compensació amb la resta dels propietaris minoritaris, i també necessitarà el vistiplau de la comissió territorial d’Urbanisme.

La directora d’operacions i promoció immobiliària de Carrefour Property, Dolores Bañón, va destacar que hi predominaran els espais oberts. “Busquem dotar Lleida del complex comercial que es mereix: un espai viu, innovador, que crea ciutat i forma part de l’agenda social i cultural del municipi”, va subratllar, i va afirmar que servirà per frenar “l’evasió de despesa cap a fora de Lleida, que és la més important d’Espanya”.

Javier Zamorano, director de concepte i obres de Carrefour Property España, va incidir per la seua part que es convertirà en una “zona de trobada” i considera que “complementarà” l’Eix Comercial.

Per la seua part, Elisa Galindo, de la consultora JLL, va afirmar que Lleida és la segona província de l’Estat amb una major despesa en compres per persona (16.099 euros), només superada per les Balears, però és a la cua en densitat comercial (40 m² per mil habitants, quan la mitjana estatal és 375). Així mateix, va apuntar que en el seu projecte tindran cabuda tant marques nacionals i internacionals com emprenedors locals. La companyia afirma que ja ha presentat el seu projecte al govern de la Paeria i a l’oposició municipal i s’ha reunit amb entitats comercials, a les quals preveu presentar-lo en detall al setembre o l’octubre.

Bañón va dir també que el de Carrefour és “compatible amb els projectes comercials de Torre Salses i Gran Gardeny”. El grup municipal d’ERC creu que és “pura especulació”.

Sebastián Fernández, soci director de la firma, va remarcar que les raons que esgrimeixen són la falta d’oferta i la poca varietat existent a Lleida, i afegeix que troben a faltar un espai que englobi comerç, restauració i activitats infantils i culturals per poder disfrutar del seu lleure. Va xifrar en el 76% el nivell d’acord de la població amb el projecte.

Vuit de cada deu lleidatans compren a Barcelona, Saragossa i Andorra

Vuit de cada deu lleidatans es desplacen fora de Lleida per anar de compres, preferentment a Barcelona, Saragossa i Andorra i, sobretot, per a articles de moda i llar, segons un estudi de la consultora Hamilton Retail efectuat sobre set-centes enquestes.