Opten al milió de la partida participativa 164 idees de veïns

Un centenar de ciutadans ha presentat un total de 164 projectes en el marc dels pressupostos participatius que ha impulsat aquest any la Paeria, per als quals ha reservat un milió d’euros dels comptes del 2017, i que ara es troben en fase de validació per part dels tècnics municipals.

Trenta-sis fan referència a la millora de les infraestructures urbanes i mobilitat, 35 estan relacionats amb el paisatge urbà i el medi ambient i 30 més, amb la millora d’equipaments i serveis sociosanitaris, mentre que d’altres reclamen fomentar la pràctica de l’esport o a la promoció d’activitats culturals.

L’alcalde, Àngel Ros, va destacar l’“èxit de participació” en aquest projecte pilot en el qual els ciutadans poden “proposar i escollir” en què volen invertir un milió d’euros del pressupost municipal. Al setembre es duran a terme les votacions (de l’1 a l’11 de setembre, via electrònica, i del 12 al 15, als centres cívics) i durant el 2018 es preveu executar les actuacions escollides pels ciutadans.



Ros es va mostrar confiat que puguin repetir la convocatòria participativa l’any que ve i, si la caixa ho permet, augmentar-ne la dotació. La portaveu de Ciutadans, Ángeles Ribes, va agrair la implicació dels tècnics municipals per la sobrecàrrega de treball “que requereix una iniciativa innovadora com aquesta”, que va proposar impulsar la seua formació.

Els catorze consells de barri en els quals està dividida la ciutat, així com Sucs i Raimat, es beneficiaran almenys d’una inversió. Entre les idees presentades, figuren habilitar una zona verda davant del cementiri; col·locar pipicans a la Mariola, Pardinyes i el Clot, i adequar el pavelló Antorxa.