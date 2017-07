Primers treballs per traslladar l’OMAC a Ferran

La Coell s’ha instal·lat al primer pis de l’edifici i ‘desmantella’ la planta baixa || La nova atenció ciutadana, a l’octubre

Ja s’han portat a terme les primeres actuacions per traslladar l’oficina municipal d’atenció ciutadana (OMAC) del Pal·las a la rambla Ferran, a la seu de la Coell. De fet, les dependències de la patronal ja estan pràcticament instal·lades a la primera planta de l’edifici ubicat al número 32 de la rambla, “on atenem amb normalitat els nostres associats”, van remarcar. Així, diversos operaris de Shalom van retirar ahir el mobiliari de la primera planta de l’esmentada seu, pas previ que comencin les obres d’adequació per acollir l’atenció ciutadana, prevista per a l’octubre.

La Paeria va treure a concurs les esmentades actuacions per 190.000 euros, al qual es van presentar catorze firmes. Amb aquest trasllat, es pretén evitar les llargues cues que es formen habitualment al Pal·las. Val a recordar que el personal municipal de l’Audiència també estarà ubicat en altres seus, ja que l’immoble acollirà el Museu Morera. Així, l’Agenda 21 anirà al Pal·las, quan l’OMAC es traslladi a la Coell; els Serveis Personals i Salut Pública es traslladaran a l’edifici municipal de Tallada, i Recursos Humans, Esports i sindicats aniran a Mercolleida.