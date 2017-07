Ros anuncia una plaça més d'urbà, estudia posar tendals a les passarel·les i bícing subvencionat

L’alcalde, Àngel Ros, va anunciar ahir en el seu xat mensual que convocaran una altra plaça d’agent de la Guàrdia Urbana. Ros va respondre així a un internauta que va preguntar què passarà amb la plaça d’un opositor de la convocatòria del 2015 que ha suspès l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que ja ocupava una plaça que anteriorment havia suspès un altre opositor. Tal com va avançar aquest diari, per a les dos convocades actualment s’han presentat cent set aspirants. D’altra banda, Ros va afirmar que estudien instal·lar tendals a les passarel·les i proposar-ho a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, com a resposta a la proposta d’una altra internauta.



Bícing subvencionat

Així mateix, l’alcalde va assegurar que proposarà subvencionar un sistema de bícing a la ciutat, després que diverses empreses del sector descartessin implantar-lo al “no sortir-los els números”. “Ho tornarem a provar incloent-hi una subvenció. Crec que els números sí que sortiran si ho subvencionem, com l’autobús”, va indicar, i va destacar que “sempre he pensat que és la solució justa al finançament del bícing”. A més, va dir que urbanitzaran ja els carrers la Parra i del General.