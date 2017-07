Atac vandàlic a la seu de Podem a Lleida el dia de la seua estrena

Apareix amb la pintada "Qui respecta la legalitat feixista és enemic del Poble. Farem el Referèndum" i Dante acusa els autors d’analfabets, perquè el seu partit crida a la participació l’1 d’octubre

La nova seu de Podem Lleida, ubicada al carrer Bellavista de La Bordeta, ha patit avui un atac vandàlic, precisament el mateix dia de la seua estrena. La reixa metàl·lica ha aparegut amb la pintada "Qui respecta la legalitat feixista és enemic del poble. Farem el referèndum" i també han tacat el vidre amb pintura groga. Els dirigents del partit tenen previst denunciar aquesta tarda l’atac davant dels Mossos d’Esquadra. Albano Dante, líder de Podem a Catalunya, ha destacat que el vandalisme no entorpeix la inauguració de la seu i ha assegurat que "un esprai està a l’abast de qualsevol, fins i tot de qui no sap llegir la premsa ni la política, perquè el que diem des de Podem és que, davant de la situació actual de Catalunya, es treballi des de la diferència per defensar que es faci un referèndum". Ha recordat que el referèndum previst per a l’1 d’octubre "no és el que nosaltres volem, però instarem a la participació" i ha remarcat que les discrepàncies en aquest sentit amb Pablo Iglesias no afectaran les relacions amb Podemos. "Creiem que la gent ha de participar, més enllà del que voti. Defensem un referèndum permès per l’Estat, però això lamentablement no pot ser i només n'és reponsable el PP. Cal participar per deixar en evidència un partit antidemocràtic i que, a més, és el més corrupte d’Europa", ha subratllat.