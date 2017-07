La Paeria consulta als veïns l'ampliació de l'horari de terrasses

Hostaleria planteja poder tancar a la 1.30 de diumenge a dijous i a les 2.30 la resta

La Paeria estudia la reivindicació de la Federació d’Hostaleria d’ampliar l’horari de les terrasses dels locals de 00.30 a 1.30 de diumenge a dijous i de 2.00 a 2.30 la resta dels dies (o vigília de festius), però no prendrà una decisió fins a conèixer l’opinió dels veïns. Així ho va indicar ahir el tinent d’alcalde Rafael Peris, que va afegir que en cas d’atendre la petició caldria modificar l’actual ordenança.

Peris va apuntar que ja han plantejat aquesta qüestió a la Federació d’Associacions de Veïns (FAV). El seu president, Toni Baró, d’entrada no veu malament la proposta, sempre que l’ajuntament controli el compliment de l’horari de tancament i que els clients de les terrasses no provoquin molèsties. No obstant, també va admetre que hi ha punts de la ciutat, com la Zona Alta, on hi ha acumulació de locals amb terrassa. Per això, va indicar que ha presentat la petició dels hotelers a totes les associacions veïnals “perquè es manifestin”. La idea és conèixer l’opinió de tots els barris, a tall d’enquesta, i traslladar-la després a la Paeria.

Per la seua part, el gerent de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona, va reclamar celeritat en el procés perquè no es prolongui fins al final de l’estiu, ja que és l’època en què, lògicament, les terrasses són més utilitzades. D’altra banda, va precisar que l’hora de més que demanen obrir seria en realitat només mitja hora de servei de terrassa, mentre que l’altra mitja estaria dedicada a recollir el local.

Així mateix, per minimitzar les molèsties, Hostaleria porta a terme una campanya per conscienciar els clients de disfrutar dels espais exteriors dels locals sense molestar els veïns.

Fa temps que ajuntament i Generalitat discrepen sobre quina administració és la competent per validar els plans de seguretat d’aquests locals. En l’últim ple, el consistori va indicar que els homologaria, encara que manté el contenciós administratiu sobre aquesta qüestió.

Tràmits per a la validació dels plans de seguretat de les ‘discos’

La Paeria ha iniciat els tràmits per homologar els plans d’autoprotecció de les discoteques The Hill, situada a Gardeny, i Biloba, al polígon NeoParc, segons va confirmar ahir la regidora de Seguretat, Sara Mestres.