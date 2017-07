Desallotgen un edifici del carrer Llitera per l'incendi en un pis

S’hauria originat per una espelma i el foc va calcinar tot l’habitatge i en va afectar parcialment un altre || La Paeria reallotja onze inquilins, cinc d’ells nens

Els Bombers de la Generalitat van sufocar ahir a la tarda un aparatós incendi que va calcinar un pis del número 2 del carrer Llitera, a la Zona Alta, i que va obligar a desallotjar preventivament tot l’edifici. Onze inquilins van haver de ser reallotjats per la Paeria.Els Bombers van rebre l’avís del foc a les 16.20 hores i van activar un total de nou dotacions, entre les quals el camió escala. Molts dels veïns van sortir al carrer pel seu propi peu però la Guàrdia Urbana també va passar porta per porta per evitar que quedés algú en cap