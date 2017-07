Dos ferits en una col·lisió en cadena a la carretera Ll-11

12/07/2017

Dos persones ferides i problemes de trànsit és el balanç d’un accident en cadena ocorregut ahir al matí a la carretera Ll-11. El sinistre es va produir després de les 8.30 hores a l’altura de la gasolinera Lamolla, en direcció a la ciutat. Per causes que es desconeixen, encara que tot apunta a retencions en una rotonda, quatre vehicles van col·lidir per encalç. Fins al lloc es van desplaçar patrulles de la Urbana i ambulàncies del SEM. Dos conductores van haver de ser ateses i finalment evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova.



A causa de l’accident es van produir retencions i van desviar el trànsit per l’avinguda Tarradellas.