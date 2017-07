Lleida registra un de cada tres morts de trànsit de Catalunya

Un total de 66 persones han perdut la vida a la carretera, 22 en accidents a les comarques lleidatanes || El 2016 hi va haver 30 morts, la xifra més baixa en dècades

Un total de 22 persones han mort aquest any en accidents de trànsit a les comarques de Lleida, xifra que representa un de cada tres morts de Catalunya, que el primer semestre de l’any va registrar 66 morts.S’ha de recordar que en tot l’any passat van perdre la vida un total de trenta persones a Ponent, la xifra més baixa des que se’n tenen estadístiques. Precisament aquest dijous, el departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit van presentar la campanya de publicitat Visió zero, que té com a objectiu reduir a zero les morts a les carreteres amb un