Atropellada una dona de 85 anys a l'avinguda Prat de la Riba

REDACCIÓ Actualitzada 15/07/2017 a les 06:52

Un veïna de Lleida de 85 anys va resultar ferida al ser atropellada ahir al matí en un pas de vianants de l’avinguda Prat de la Riba, segons va informar la Guàrdia Urbana. L’accident va tenir lloc, per causes que es desconeixen i que s’investiguen, a les 11.25 hores al pas zebra que hi ha a l’altura del número 32, al costat de la plaça Ricard Viñes. La dona, M.D.M, veïna de Lleida i de 85 anys, va ser atropellada per un cotxe que venia des de la plaça. Diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) van anar fins al lloc dels fets. Després de rebre les primeres cures in situ, va ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova on ahir a la tarda continuava ingressada en observació, segons van informar fonts hospitalàries.