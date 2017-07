Cartells amb la imatge de Franco insten a votar al referèndum de l'1-O

© Els cartells s'han instalat en diferents espacis públics. JOAN TEIXIDÓ

Lleida i altres ciutats es van despertar aquest dimarts amb cartells amb la imatge de Franco i el missatge “No votis l’1-O. No a la República” coincidint amb l’aniversari del cop d’estat del 1936. És una campanya del grup República des de Baix per instar a votar.



JxSí la va defensar i Cs, PSC i SíQueEsPot la van criticar. D’altra banda, el PDeCAT presentarà una moció al ple instant la Paeria a convidar les ciutats agermanades amb Lleida (Lérida-Colòmbia, Foix, Perpinyà, Ferrara, Hefei i Xàtiva) a participar en el referèndum i demana a l’alcalde que reconsideri el seu no a aquesta consulta quan el Parlament aprovi el marc legal.