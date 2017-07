El rector dirà en 7 dies si replanteja el rebuig del Pacte pel Referèndum

Compromís davant dels impulsors del manifest, que li entreguen 680 firmes

Els impulsors del manifest de rebuig de la decisió del consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) de no sumar-se al Pacte Nacional pel Referèndum van entregar ahir al rector, Roberto Fernández, les 680 firmes de suport que han aconseguit. Reclamen una consulta virtual a tota la comunitat universitària perquè pugui votar si la UdL s’ha d’adherir al pacte, no fer-ho o no pronunciar-se. El rector es va comprometre a respondre d’aquí a una setmana, tal com se li va demanar a l’entregar les firmes a l’inici de la reunió del consell de govern. El rector no es va pronunciar ahir i previsiblement es reunirà amb els promotors del manifest abans de decidir. El portaveu del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans a Lleida i un dels impulsors del manifest, Llibert Rexach, va lamentar que la de Lleida sigui l’única universitat pública catalana que gira “l’esquena a una realitat social i política majoritària”. “Ajuntament i universitat s’alien en posicions més pròpies de la dreta”, va afegir.

El canvi en l’estructura organitzativa i carrera professional va obtenir 26 vots a favor i set en blanc.

Càtedra per fomentar estils de vida saludables

El consell de govern va aprovar una càtedra universitat-empresa de desenvolupament d’organitzacions i territoris saludables, que dirigirà Isabel del Arco. La integraran investigadors i docents de les facultats d’Educació i Infermeria i comptarà amb el suport de la Diputació, el Consell Català de l’Esport (Inefc), Avantmèdic i DKV. El consell també va donar llum verda a la investidura del missioner basc Ángel Olaran com a doctor honoris causa a l’octubre. Així mateix, va acordar modificar la normativa de terceres llengües per adaptar-la al canvi en el requeriment del nivell B2 dels alumnes que van iniciar la carrera el curs 2014-2015. Es va aprovar per 26 vots a favor, un en contra i 26 en blanc modificar la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis (PAS) per millorar el suport a l’activitat docent.