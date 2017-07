Rajoy rebutja a Lleida el camí de la ruptura i apel·la al sentit comú

El president s’ha pronunciat sobre el referèndum en la inauguració del parador del Roser

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha rebutjat avui a Lleida els "camins de la ruptura que no porten d’enlloc" i ha advocat per la via de "l’empatia i el sentit comú" perquè considera que "són les que porten més lluny i per les quals en el futur transitarà el món"

Rajoy ha llançat aquest missatge en la seua intervenció en l’acte d’inauguració del Parador Nacional de Lleida i en una visita a Catalunya al mig del pols amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pel referèndum independentista que pretén convocar per a l’1 d’octubre. El cap de l’Executiu ha posat el parador inaugurat avui com a exemple de col·laboració entre administracions i ha apostat per "connectar amb els altres" davant l’absurd de "posar balises entre nosaltres".



Respecte a l’acte d’inauguració d’avui, Rajoy ha dit que Espanya és líder en turisme al món, juntament amb França i els EUA, i que "alguna cosa haurem fet bé, perquè a Espanya no només se’n va, sinó que sempre es vol tornar".



Sobre Lleida, està convençut que el parador del Roser ajudarà a augmentar la xifra de visitants a la ciutat, que l’any 2016 va augmentar un 7%, i que "els catalans valoren els paradors perquè escullen lliurement on allotjar-se". Per finalitzar ha dit que "som el somni i la felicitat de molts que volen viure aquí els seus millors moments".





El president ha estat acompanyat pel ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, i han estat també presents, entre d’altres, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, del PSC; la secretària d’Estat de Turisme, Isabel Borrego, i la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó.



A l’acte havia estat convidat el conseller de la Generalitat amb competències en Turisme, Santi Vila, però aquest ha declinat la seua presència per motius d’agenda i el Govern de Puigdemont ha estat representat pel seu delegat a Lleida, Ramón Farré.



A l’arribada de Rajoy i Nadal al Parador, dos senadors d’ERC, Miguel Ángel Estradé i Xavier Castellana, els han entregat en mà sengles dvd amb el programa emès per TV3 "Les clavegueres d’Interior", sobre la denominada Operació Catalunya.