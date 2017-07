Prostitució a la carretera

REDACCIÓ Actualitzada 22/07/2017 a les 11:48

© Prostitució a la carretera Itmar Fabregat

La presència de prostitutes a les vies d’accés a la ciutat, gairebé eradicada en els últims anys, torna a ser relativament habitual a la carretera de Tarragona, a prop de l’encreuament amb la variant sud, com constata aquesta imatge presa aquesta setmana. Veïns dels Magraners, el barri més pròxim a aquest lloc, van corroborar-ho. Agents de la Urbana ja van anar fa uns mesos a aquesta zona per advertir una prostituta de la prohibició d’exercir aquesta activitat a la via pública.