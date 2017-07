L'IRBLleida prova aliments concentrats triturats que milloren la nutrició

Assaig amb usuaris de geriàtrics de Balàfia que tenen dificultat per ingerir sòlids

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida posarà en marxa la setmana vinent en dos geriàtrics públics de Balàfia una prova pilot amb aliments concentrats triturats per millorar l’estat nutricional d’ancians amb problemes per ingerir aliments sòlids. Durarà quatre mesos i els voluntaris prendran els preparats per esmorzar i per sopar. L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), en col·laboració amb les dos residències d’ancians públiques de Balàfia (gestionades per Gestió de Serveis Sanitaris), posarà en marxa la setmana que ve un pla pilot consistent a assajar una dieta triturada a base d’aliments concentrats dirigida a ancians amb problemes de disfàgia, és