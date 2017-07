Locals socials sense cafeteria

La de Balàfia està tancada des del gener i la de la Mariola, des de finals de juny, després que la Paeria declarés desertes les licitacions || Els veïns demanen celeritat per reobrir-les

Els centres cívics representen per a molts veïns un punt de trobada, i la seua cafeteria, l’espai per excel·lència de socialització. Tanmateix, fa setmanes o fins i tot mesos que les dels locals socials de la Mariola i Balàfia no funcionen després que la Paeria declarés desertes les respectives licitacions per incompliment de les clàusules administratives del contracte.Les associacions de veïns reclamen al consistori celeritat per reobrir-les. “La cafeteria dóna molta vida al barri, hi venien molts jubilats a prendre un refresc i a passar una estona xarrant. Espero que els nous gestors puguin posar-la en funcionament ben aviat” explica