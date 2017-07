La PAH okupa una oficina del BBVA de Rambla Ferran

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lleida ha okupat aquest matí una oficina del BBVA per demanar la condonació d'un deute hipotecari i una solució per un altre cas particular.L'entrada a les oficines s'ha produit a primera hora del matí i els membres de la plataforma han empaperat l'oficina.