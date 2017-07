El govern municipal renuncia que una part del Parc de les Arts sigui d’ús privat

La seua contraproposta a la moció de la plataforma veïnal preveu ubicar l’equipament en un altre lloc

El govern municipal ha decidit modificar el plec de condicions per impulsar el projecte del Parc de les Arts, en un gran solar situat al carrer Alcalde Pujol, davant de l’oposició veïnal que havia suscitat. El PSC ha presentat una contraproposta a la moció plantejada per la plataforma El Parc és Nostre en el ple municipal d’avui, que preveu que els 17.000 metres quadrats del parc siguin d’ús 100% públic, en lloc de dedicar-ne 6.000 a un equipament privat, com havia previst per finançar l’operació. La primera tinent d’alcalde i portaveu del PSC, Montse Mínguez, va qualificar de “regal” per