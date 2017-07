La Bordeta reclama més neteja i que Aigües Lleida actuï contra okupes

L’associació de veïns de la Bordeta va denunciar ahir la falta de neteja en diversos punts del barri on creixen herbes sense control, com la plaça dels Drets Humans. “Tenim queixes de diferents punts del barri perquè Ilnet o l’empresa de jardineria no netegen les herbes”, va explicar la presidenta de l’associació de veïns, Mari Carmen Guerrero. Altres punts conflictius són al costat del CAP, una vorera del carrer Palauet i al carrer Torrelameu.

L’associació de veïns també va carregar ahir contra l’empresa concessionària del servei d’aigües, Aigües Lleida. Guerrero va assegurar que ha rebut queixes de veïns d’un immoble del carrer Hostal en el qual hi ha diversos pisos amb okupes, ja que s’han connectat de forma il·legal directament a la xarxa d’aigua. “Vaig trucar a la companyia perquè ho revisin, però diuen que han de denunciar-ho els veïns. Com ho denunciaran, si els tenen atemorits?”, va criticar Guerrero. La presidenta de la Bordeta va reclamar que la companyia revisi les queixes que li arriben i que, si és necessari, es faci acompanyar pels Mossos. “No ho permetrem de cap manera”, va afegir. Aquest edifici del carrer Hostal fa uns tres anys que té pisos okupats. La Bordeta va presentar recentment més d’un miler de firmes a la Paeria perquè s’actuï contra els okupes incívics del barri.