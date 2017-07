La nova llei de Comerç obliga a tancar a les 21.00 hores entre l’octubre i el maig

El Parlament aprova liberalitzar les rebaixes i ampliar l’obertura setmanal a 75 hores

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir la nova llei de Comerç, Serveis i Fires, que obligarà a avançar de les 22.00 a les 21.00 hores l’horari de tancament de les botigues de l’octubre al maig. Aquesta mesura, a Ponent, afectarà sobretot supermercats. El text liberalitza les rebaixes i només recomanarà dos períodes de rebaixes a l’hivern i a l’estiu.

El Parlament de Catalunya va aprovar ahir a la fi, després de quatre anys d’intens debat amb el sector, la nova llei de Comerç, Serveis i Fires, que obligarà a tancar les botigues entre les 21.00 i les 06.00 hores de l’octubre al maig i entre les 22.00 i les 07.00 hores del juny al setembre, a favor de la conciliació familiar i laboral (vegeu el desglossament). Això afectarà especialment a l’hivern els supermercats que actualment tanquen més tard de les nou de la nit (per exemple, Mercadona tanca a les 21.15 h; Carrefour, a les 21.30, i alguns PlusFresc, a les 22.00). La nova normativa, que va ser aprovada amb els vots favorables de JxSí i el suport puntual de la resta dels grups a altres punts, també amplia de 72 a 75 hores setmanals l’horari màxim d’obertura de dilluns a dissabte.

Un dels aspectes que més enrenou havia suscitat en el sector era la liberalització total dels períodes de rebaixes prevista. No obstant, el text aprovat ahir per la Cambra catalana preveu dos “temporades habituals” de descomptes a l’hivern i a l’estiu, i serà el consell assessor de Comerç de la Generalitat de Catalunya el responsable de recomanar, abans del 30 de setembre, les dates d’inici i acabament de les temporades de l’any vinent. “El fet que sigui el consell assessor el que delimiti els dos períodes permetrà frenar el descontrol actual, amb descomptes i ofertes indefinides. El propietari és qui millor sap què li convé al seu negoci”, va indicar ahir Maria Rosa Eritja, presidenta de la Fecom.



La Generalitat recomanarà dos períodes de rebaixes, però deixa en mans dels comerciants seguir-los

Per primera vegada, a més, es regula la prohibició d’oferir productes o serveis a través de visites a domicili, per telèfon o via missatge sms sense el previ consentiment o l’acceptació de titulars o residents. En aquest sentit, es crearan fitxers comuns d’exclusió perquè s’hi inscriguin les persones que no vulguin rebre-les.

Els articles de roba, joieria i calçat van ser els més nombrosos, encara que també hi havia productes rebaixats de decoració o de bellesa. “És una cita clau per a molts comerços del barri, ajuda a vendre gènere i els preus són atractius per als clients”, va explicar Josep Bellera, president de l’associació de comerciants de la Zona Alta.