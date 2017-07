La proposta del PSC va prosperar amb suport de Cs i PP, crítiques dels altres grups i sense acord amb la plataforma veïnal, encara que va retirar la seua moció || L’equipament privat s’ubicarà en un altre barri

La Paeria aprova el nou model per al Parc de les Arts, que serà cent per cent públic

La Paeria va aprovar ahir la proposta del govern per reconduir el conflicte del Parc de les Arts, amb els vots de PSC, Cs i PP i l’oposició de la resta dels grups, que exigeixen la retirada total del projecte. L’opció escollida, com va avançar ahir SEGRE, és garantir que tot el solar del carrer Alcalde Pujol es dediqui a un parc públic i que l’equipament privat que finançarà l’operació s’ubiqui fora del barri. La plataforma El Parc és Nostre ho va considerar insuficient, però va retirar la seua moció d’esmena a la totalitat abans de votar-la. “La proposta no és satisfactòria, encara que suposa un avenç significatiu, que després caldrà aprofundir amb la participació veïnal que fins ara ha estat negada”, va justificar el portaveu, Josep Maria Guasch.

La portaveu socialista, Montse Mínguez, va remarcar que “recollim l’esperit de fons de lluita de la plataforma”, ja que el “parc serà cent per cent públic” i se’n garanteix el finançament. També va destacar que els veïns decidiran el disseny de la plaça mitjançant un procés participatiu. Tant PP com Cs van assumir com a seu l’argument i van destacar l’esforç per arribar a un acord. El PP va plantejar una esmena, que va ser acceptada, perquè la resolució de les al·legacions la decideixin tots els grups en comissió.

La resta de l’oposició va ser molt crítica, de manera que va demanar més participació i va acusar el PSC de “filibusterisme polític” per canviar de postura a última hora. “Si la plataforma no hagués presentat aquesta moció, no haurien fet res. Deixin sobre la taula l’expedient, facin un procés participatiu ben fet i que els veïns decideixin”, va afirmar Toni Postius (PDeCAT). “La moció és una excusa per no canviar el seu propòsit i una deconsideración cap als veïns”, va dir Carles Vega (ERC), que va retreure, de la mateixa forma que la Crida i el Comú, que la “privatització de l’espai públic” només es trasllada a un altre solar, però es manté.

El ple va aprovar per àmplia majoria –només va votar-hi en contra el Comú, que les veu insuficients– les bonificacions del 80% perquè no es dispari l’IBI de l’Horta pel cadastràs. La tinent d’alcalde d’Economia, Montse Mínguez, va recordar que la Paeria no fixa els valors cadastrals i que, a més d’aquestes bonificacions, ha assessorat més de 400 afectats. També va carregar contra el Comú pel vot negatiu. Els grups del PDeCAT, ERC, la Crida i el Comú es van mostrar molt crítics amb el Govern central per aquesta revisió cadastral que veuen injusta, però es van mostrar a favor que la Paeria suavitzi l’impacte amb aquestes subvencions.

El govern municipal s’estalviarà aquest any els conflictes administratius que va tenir l’any passat per completar el tràmit d’aprovar el compte general. Ahir el ple va aprovar a la primera aquest document, que tanca la gestió pressupostària de l’ajuntament del 2016, amb el vot favorable de PSC i Cs i les abstencions dels grups de PDeCAT i PP. Abans, es van aprovar a la junta general de l’EMU els comptes d’aquesta empresa municipal, amb renovades crítiques de l’oposició a la delicada situació financera, ja que sobreviu per les transferències de la Paeria. També es va aprovar una modificació pressupostària que permetrà apujar el sou als funcionaris un 1%.