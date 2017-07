Alarma en una gelateria de l’Eix per una explosió

Alarma ahir a l’Eix Comercial després que explotés el motor d’una nevera en una gelateria de la plaça de la Sal. Els Bombers van rebre l’avís a les 13.16 hores i es van desplaçar al lloc juntament amb efectius dels Mossos i de la Guàrdia Urbana. La petita explosió es va produir a la planta del soterrani de l’edifici i el fum va afectar l’establiment, però no els pisos superiors, per la qual cosa no va ser necessari confinar ni desallotjar els veïns. La propietària de la gelateria va rebre assistència mèdica per una crisi d’ansietat.

D’altra banda, un incendi en un pàrquing d’un habitatge de dos plantes a Solsona va obligar a confinar alguns veïns a les seues cases dissabte a la tarda. Segons van informar ahir els Bombers, el foc va calcinar un vehicle i en va afectar dos més. Una veïna va ser atesa per una crisi d’ansietat.